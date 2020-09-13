Почетный президент мюнхенской «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал переговоры о новом контракте с австрийским защитником клуба Давидом Алабой.

«Его агент — жадная пиранья. Все дело в деньгах. Алаба уже играет за лучший в мире клуб, куда ему еще идти? Мы очень хотим сохранить Давида, но из-за Пини Захави результата пока нет. В любом случае, Давид сам должен принять решение», — приводит слова Хенесса Sport1.de.

Ранее СМИ писали, что 28-летний Алаба и его агент Пини Захави требуют у «Баварии» контракт, рассчитанный на пять лет, с зарплатой в размере 25 млн евро за сезон. В «Баварии» дали понят, что сделали футболисту справедливое и конкурентоспособное предложение.

Gleich zu Beginn der #Dopa-Sendung Abteilung Attacke: #Hoeneß bezeichnet Berater von #Alaba als „geldgierigen Piranha“. @SPORT1 @SPORT1_Dopa pic.twitter.com/ALfJl8hdhn — Stefan Kumberger (@__Kumbi__) September 13, 2020

Нынешний контракт Алабы рассчитан до 30 июня 2021 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 65 млн евро. В услугах австрийского футболиста сейчас заинтересованы «Манчестер Сити», «Челси», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен».