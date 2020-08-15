Михаил Гончаров. Страница в Instagram белорусского футболиста московского ЦСКА Ильи Шкурина принадлежит ему, заявление игрока об отказе от выступления в национальной сборной является его личной позицией, сообщил Mpravda.com агент нападающего Валерий Исаев.

Белорусский форвард армейцев в субботу на странице в социальной сети заявил, что не собирается выступать в составе своей национальной команды, пока существует режим действующей власти в стране.

«Это точно аккаунт Ильи, 100% это его личная страница. Не знаю, как он получил вызов в расширенный состав сборной. Он написал, что через социальные сети. Я так понимаю, что другой формы общения представителей сборной и футболистов нет. Я вам скажу откровенно, мы с ним знакомы давно и очень близко. Это не просто вспышка, это его позиция, и я ее знаю давно. У него родители живут в Белоруссии, у него друзья. Среди этих друзей есть и ребята, которые пострадали», ‑ сказал Исаев по телефону.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, в первые дни они жестко подавлялись силовиками, в отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции 13-14 августа в большинстве своем носили мирный характер.