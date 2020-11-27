Сибирская отшельница Агафья Лыкова попросила российского бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.
Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.
«Поделился последними новостями с Заимки Лыковых и рассказал о желании одного из известных предпринимателей и меценатов помочь в организации строительства нового дома для таежной отшельницы. Ранее Агафья Карповна поблагодарила Олега Дерипаску за оказанную помощь и написала письмо, в котором попросила Олега Владимировича посодействовать строительству нового жилья», — говорится в сообщении.