Сибирская отшельница Агафья Лыкова попросила российского бизнесмена Олега Дерипаску помочь ей в строительстве нового дома, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, живших в изоляции с 1937 года. Таежных жителей обнаружили геологи в 1978 году в Западных Саянах, 76-летняя Агафья Лыкова до сих пор живет в тайге.