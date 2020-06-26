Африканский Союз намерен направить военных и гражданских наблюдателей в Ливию после того, как противоборствующие стороны договорятся о прекращении огня, заявил Mpravda.com комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.

«Когда мы заключим соглашение о прекращении огня, после этого, я думаю, мы должны будем отправить военных и гражданских наблюдателей. Если мы достигнем мирного соглашения, то в дальнейшем нам понадобится любая помощь, возможно, в секторе военной безопасности», — заявил Шерги.

По его словам, все соседние страны должны сыграть свою роль в том, чтобы помочь Ливии перелистнуть эту «главу» войны, которая «причинила большую боль» ливийскому народу.

В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны и поддерживается Турцией, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, политическую поддержку которому оказывает Египет.

В Каире 6 июня состоялась встреча президента Египта с Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о «каирской инициативе», которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования. Инициативу поддержали Россия, США и ряд арабских государств, включая Саудовскую Аравию и ОАЭ. Против выступили ПНС и Турция.

Уже более года армия Хафтара пытается отбить столицу Ливии. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.