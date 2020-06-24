Роман Капаклы неоднократно помогал улучшить пребывание участников «ССЛ» Николая Должанского и Екатерины Богдановой на поляне, помогая ребятам в жилищном вопросе. Так, парень с Сейшел связывался с руководством телестройки и попросил выделить паре отдельную комнату.



Вот только Коля не проявил благодарности, заявив, что «ССЛ» — это болото, и его участники зрителям совершенно неинтересны. Рома же посчитал такое заявление Должанского проявлением неблагодарности и сообщил, что больше не будет ему покровительствовать.



Теперь между парами Капаклы и Должанских развязалась настоящая война – сначала Рома накинулся на Катю, которая украла парочку его сваренных яиц, а позже Марина подвергла критике отношения ребят, ведь они сами не скрывают, что волшебства между ними нет, как и общих интересов. Все это, по мнению Африкантовой, делает пару ненастоящей и проектной.