Участие Мали в Африканском союзе (АС) приостановлено до восстановления в стране конституционного порядка, сообщил Совет мира и безопасности организации.

«Совет мира и безопасности приостанавливает участие Мали в Африканском союзе до восстановления конституционного порядка и требует освободить президента страны, премьер-министра и других чиновников, насильственно удерживаемых армией», — говорится в заявлении.

Мятеж в Мали начался на военной базе Кати близ столицы Бамако. Во вторник мятежники заявили об аресте президента Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Президент через несколько часов после задержания мятежниками объявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.