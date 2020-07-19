В относительно недалеком будущем на месте Африки может сформироваться новый океан. По мнению ученых, дальнейшее разделение Нубийской, Сомалийской и Аравийской тектонических плит приведет к расколу континента в районе нынешней Эфиопии.

Как сообщает со ссылкой на исследования NBC News, через каких-то пять-десять миллионов лет здесь образуется тектонический разлом, который продолжит увеличиваться и, теоретически, в перспективе сформирует новый океан, который соединит Красное море с Аравийским.

По сути, процесс уже запущен: в 2005 году в кратчайшие сроки на месте стыка трех плит образовался разлом, быстро достигший длины более 50 километров, и плиты продолжают медленно удаляться друг от друга.

Как отмечает профессор британского Университета Лидса Кристофер Мур, эфиопский регион Афар стал единственным местом на планете, где ученые теперь могут изучать, "как континентальный рифт становится океаническим рифтом".

В 2018 году свидетельства расширения тектонического разлома в восточной Африке были замечены в Кении. В настоящее время исследователи отслеживают движение плит с помощью GPS.