СПОРТ

«Африка Эко Рейс»: участники экспедиции ищут дух легендарного «Дакара»

21:38 10/01/2020

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В Марокко продолжается одно из самых захватывающих автоприключений года – ралли «Африка Эко Рейс». Проходит оно по маршруту знаменитого «Дакара», который перебрался в Саудовскую Аравию. Вместе с гонщиками по легендарному пути едет и еще одна экспедиция, рассказывает корреспондент «МИР 24» Артем Бартков. Пока мировая элита ралли-рейдов пылит в Саудовской Аравии, в Африке едут настоящие фанаты классики – здесь каждый год проходит гонка «Африка Эко Рейс», маршрут которой частично повторяет настоящий «Дакар». Ключевая задача проекта – рассказать о самом сложном гоночном марафоне на планете, и, конечно, найти тот самый дух «Дакара», ради которого каждый год десятки пилотов отправляются в Северную Африку.

Экспедиции начинаются не с асфальтовых дорог и горных перевалов. Старт любой экспедиции – это месяцы подготовки, разработки маршрута и сборов. До первого поворота ключа в замке зажигания и первых же пройденных километров нужно внимательно и подробно проработать каждый сантиметр маршрута, проверить каждый узел автомобиля, чтобы предупредить любую неисправность.

«Первое самое важное, ключевое – это маршрут. Как уйти от туристических достопримечательностей в сторону настоящей живой культуры Марокко, посетить ключевые точки легендарного рейда, добравшись туда на обыкновенных автомобилях. Проработку этого сложнейшего маршрута взял на себя Алексей Беркут, многократный участник ралли-рейда «Париж-Дакар», а также почетный член предстоящей экспедиции», – рассказал технический директор экспедиции Дмитрий Меремьянин.

Три месяца кропотливой ежедневной работы, обильно сдобренной постоянно возникающими проблемами и новыми вводными, были завершены только в преддверии нового 2020 года. Финальные сборы, «ночь последней гайки» экспедиции, в погоне за духом настоящего «Дакара» прошли 31 декабря. В столь долгом маршруте важен каждый элемент, поэтому технический директор проекта Дмитрий Меремьянин участвует в каждой операции.

«Двигатель будет работать на пределе своих возможностей, именно поэтому на масло падает повышенная нагрузка. Наша экспедиция – это хороший шанс проверить масло Genesis Armortech 5W-40 как на его способность защищать двигатель от износа, так и сохранять свои свойства в тяжелейших африканских условиях», – пояснил он. За 14 дней участники экспедиции пройдут более 15 000 км, встретятся с караваном «Африка Эко Рейс» и возьмут интервью у легендарного «Лиса пустыни», многолетнего организатора гонок Жана-Луи Шлессера, увидят туристические и неисхоженные еще достопримечательности Марокко, а также на собственном опыте расскажут, что же такое настоящий «Дакар».



