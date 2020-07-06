Афганское правительство сообщило, что не отпустит около 600 пленных, освобождения которых требует радикальная группировка «Талибан», сообщает телеканал 1TV News.

По данным телеканала, власти страны заявили об отказе отпустить 597 пленных талибов. Управление тюрем Афганистана сообщило, что большинство из этих заключенных осуждены за уголовные преступления, убийства.

Сообщается, что афганское правительство уже освободило около 4 тысяч пленных талибов. В свою очередь талибы требуют от афганских властей освободить 5 тысяч пленных на основе соглашения с США. «Талибан», по данным телеканала, освободил 616 заключенных.

Представитель президента Афганистана Седик Седикки ранее заявил, что правительство настроено начать переговоры, но полное освобождение заключенных талибами является важным условием. Бывший командующий «Талибана» Сайед Акбар Ага также заявил, что движение настаивает на полном освобождении пленных перед началом межафганских переговоров.

В конце февраля на церемонии в Катаре США и «Талибан» подписали первое за более чем 18 лет войны соглашение о мире, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после сделки по обмену пленными.