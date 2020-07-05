Ракета упала в районе международного аэропорта Багдада, передает в ночь на понедельник иракский телеканал al-Sumaria со ссылкой на источник в органах безопасности.

«Одна ракета упала в окрестностях международного аэропорта Багдада», — сообщил источник телеканала.

По его словам, ракета не разорвалась. «В результате падения ракеты никто не пострадал», — уточнил источник.

В ночь на воскресенье ракетному обстрелу подверглось посольство США в Багдаде. Ракета была перехвачена зенитно-ракетным комплексом Patriot, она упала на жилой дом рядом с посольством. Пострадал ребенок.

Мишенью ракетных обстрелов из самодельных пусковых установок регулярно становится «зеленая зона» иракской столицы, где расположены правительственные учреждения и посольства, а также международный аэропорт Багдада, к которому примыкает военный аэродром. Подобные инциденты, как правило, не приводят к жертвам среди населения и не влекут существенного ущерба.

В середине июня Объединенное командование ВС Ирака сообщило, что премьер-министр Мустафа аль-Каземи распорядился создать специальные комитеты, чтобы пресечь подобные инциденты.