Аэропорт Усинска закрыт до утра понедельника, 10 февраля, в связи с жесткой посадкой пассажирского самолета Boeing 737-500 авиакомпании Utair. Об этом 9 февраля сообщили в справочной авиаузла.

«Обратный рейс из Усинска в Москву (самолет должен был вылететь 9 февраля в 14:00 мск) перенесен на завтра на 12:00 мск. Все завтрашние рейсы из Москвы в Усинск и обратно, из Бугульмы в Усинск и обратно планируются по расписанию», — приводит ТАСС сообщение авиагавани.

9 февраля самолет авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Коми. На борту находились шесть членов экипажа и 88 пассажиров. Воздушное судно при посадке ударилось хвостом о землю и остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой самолета, Следственный комитет России возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.