Закрытый аэропорт Усинска (Коми), где в минувшее воскресенье жесткую посадку совершил самолет Utair, возобновил работу. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили «Интерфаксу» в справочной службе воздушной гавани.

«Да», — ответил собеседник информагентства на вопрос о возобновлении работы аэропорта.

Он уточнил, что первый самолет прилетит рейсом из Уфы в 9.10 (мск)

9 февраля борт авиакомпании Utair совершил аварийную посадку в Коми. На борту находились шесть членов экипажа и 88 пассажиров. Воздушное судно при посадке ударилось хвостом о землю и остановилось в пределах взлетно-посадочной полосы. В результате инцидента никто не пострадал. После этого аэропорт закрыли на несколько дней.

В Utair заявили, что уже на полосе у лайнера произошел подлом основных стоек шасси, однако, экипаж сработал оперативно и профессионально отреагировал на ситуацию, благодаря чему удалось остановить самолет.

Кроме того, в авиакомпании отметили, что при заходе на посадку не сработала система точного наведения на взлетно-посадочную полосу. Однако позже гендиректор аэропорта Алексей Фесенко опроверг версию о каких-либо технических недостатках в работе его предприятия.

В тот же день Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку в связи с жесткой посадкой самолета, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело за нарушение правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта.