В московском аэропорту Шереметьево показали один из вариантов оборудования курительной комнаты в международном терминале С. Фото было опубликовано 11 января.

Как видно на снимке, предоставленном пресс-службой воздушной гавани ТАСС, помещение выполнено в темных тонах и обставлено диванами и креслами, специальными тумбочками со встроенными зарядками для гаджетов и торшерами. Утверждается, что в комнате установлена система вентиляции и очистки воздуха.

Именно так будет выглядеть курительная комната в одном из бизнес-залов терминала С, ее откроют в середине января. Всего же в начале года планируется оборудовать 14 курилок на территории аэропорта.

28 декабря президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание мест для курения на территории воздушных гаваней. Это должны быть комнаты с непрозрачными стенами и системой вентиляции, ими смогут воспользоваться уже прошедшие регистрацию или следующие транзитом пассажиры. Воспользоваться курилками можно будет бесплатно.

Запрет на курение в общественных местах в России ввели в 2013 году. Он распространяется на курение в учебных, культурных, спортивных и медицинских учреждениях, у входов в вокзалы, аэропорты. В ноябре 2017 года в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты. Примечательно, что во многих воздушных гаванях курительные комнаты так и не были демонтированы, поэтому их могут вернуть в эксплуатацию в начале текущего года.

В декабре зоны для курения предложили создать в поездах дальнего следования.