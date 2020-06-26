Первый за три месяца самолёт вылетел утром в пятницу из парижского аэропорта Орли, закрытого в конце марта из-за эпидемии коронавируса.

Согласно онлайн-табло воздушной гавани, первым самолетом после долгого перерыва стал борт авиакомпании Transavia, направляющийся в Порто. Вылет был запланирован на 06.00 парижского времени, но задержался до 06.17.

По информации газеты Parisien, дежурившие на взлетной полосе пожарные машины устроили самолету «водяное приветствие», с двух сторон окатив воздушное судно водой.

Из-за коронавируса аэропорт Орли был закрыт 31 марта, все немногочисленные самолёты приземлялись и взлетали из аэропорта Руасси — имени Шарля де Голля. С пятницы будет открыт терминал 3, который будет принимать рейсы восьми авиакомпаний (Transavia, Air France, Air Corsica, Amelia International, Air Caraïbes, Corsair International, French Bee, Pegasus Airlines), а терминалы 1, 2 и 4 пока будут оставаться закрытыми.