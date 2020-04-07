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Застрявшие в Москве граждане США покинули страну коммерческим рейсом «Аэрофлота», сообщили в американском посольстве.

По информации ТАСС, самолёт вылетел в 19:11 с почти пятичасовой задержкой. Американцы вернутся домой около 5:00 по московскому времени. Рейс был назначен на 3 апреля, но вылет сорвался после вступления в силу окончательного запрета правительства РФ на международные перелёты.

Рейс «Аэрофлота» вылетел в Нью-Йорк из Москвы с гражданами США, которые приобрели билеты, чтобы вернуться домой. Мы искренне благодарны всем, кто помог этому рейсу осуществиться, — отмечено в заявлении посольства США.

Как писал NEWS.ru, 8 апреля россияне должны покинуть Нью-Йорк рейсом «Аэрофлота».

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