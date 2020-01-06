Российский «Аэрофлот» стал самой пунктуальной авиакомпанией в мире по итогам 2019 года, следует из рейтинга On-Time Performance Review, который регулярно составляет холдинг Cirium.

Как отмечается в докладе Cirium, в 2019 году Аэрофлот выполнил 86,68% рейсов в соответствии с расписанием. Таким образом «российский национальный перевозчик потеснил японскую авиакомпанию All Nippon Airways (ANA) в борьбе за верхнюю строчку в списке». Кроме того, «Аэрофлот» уверенно занял первое место по пунктуальности выполнения полетов среди европейских авиакомпаний, говорится в сообщении на сайте компании.

Одновременно самым пунктуальным аэропортом мира назван московский Шереметьево. Значительный вклад в этот успех внес «Аэрофлот», для которого Шереметьево является базовым аэропортом.

Оценивая пунктуальность работы авиакомпаний и аэропортов, Cirium использует данные из сотен уникальных источников и отслеживает выполнение более 100 тыс. рейсов ежедневно.

Ранее британское аналитическое агентство OAG также присвоило «Аэрофлоту» высшую оценку «пять звезд» за пунктуальность. Среди обладателей максимального балла он стал единственной авиакомпанией из России и крупнейшей в Европе по объемам перевозок. Компания вошла в 10% участников программы OAG On-Time Performance Star Ratings, удостоенных «пяти звезд».

Ранее сообщалось, что количество крушений крупных коммерческих самолетов и число погибших в них за минувший год снизилось вдвое по сравнению с 2018 годом.

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