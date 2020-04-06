Российская авиакомпания «Аэрофлот» 7 апреля ожидает разрешения на вывоз сограждан из Мале и Нью-Йорка. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник, 6 апреля, на сайте авиаперевозчика.

Во вторник компания вывезет россиян из Бангкока. Самолет, выполняющий специальный рейс SU273 Бангкок–Шереметьево вылетит в 12:00 по местному времени и приземлится в 18:15 в Москве. Рейс SU271 вылетит из Бангкока в 10:00 и прибудет в Санкт-Петербург в 17:00, а в Москву — в 19:20 по местному времени.

«Аэрофлот ожидает получения разрешения на выполнение рейсов из Нью-Йорка и Мале 7 и 8 апреля», — заявили в компании.

3 апреля специальный рейс SU 2583 авиакомпании «Аэрофлот» вывез 150 российских граждан на родину из Великобритании.

С 6 апреля Россия возобновила авиарейсы по возвращению своих граждан из зарубежных стран. Россияне вернулись в Екатеринбург из Бишкека, а в Нижний Новгород — из Дакки.

Ранее в марте из-за ограничительных мер, вводимых странами на фоне пандемии COVID-19, многие туристы из России оказались заблокированными в других странах и не могли вернуться на родину. Для их вывоза была сформирована рабочая группа при участии Росавиации, Ростуризма, МИДа и других ведомств.

Порядок оказания помощи россиянам, застрявшим за рубежом, правительство утвердило 4 апреля. Гражданам рекомендовано заполнить форму на портале госуслуг. Заявка рассматривается в течение 24 часов. В случае одобрения помощь поступит на счет заявителя в течение суток, позднее будет направлена информация о дате вывозного рейса.

Россияне смогут возвращаться из-за рубежа в столицу только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек. С 20 по 30 марта в Россию уже было возвращено более 155 тыс. граждан.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию заболевания.