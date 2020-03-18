Авиакомпания «Аэрофлот» сокращает полетную программу из Москвы на срок до 30 апреля. Изменения коснутся в том числе рейсов в ближнее зарубежье, говорится в сообщении перевозчика.

Сокращается частота полетов в Минск (Белоруссия) и Ереван (Армения) из Москвы и Санкт-Петербурга. Полеты в Кишинев (Молдавия); Вильнюс (Литва); Таллин (Эстония); Бухару, Ташкент и Самарканд (Узбекистан); Ригу (Латвия); Алма-Ату, Костанай, Караганду, Нур-Султан, Актау, Актобе, Шымкент и Атырау (Казахстан) временно приостанавливаются.

Для возвращения россиян, находящихся за границей, будут организованы несколько дополнительных рейсов из Москвы.

Ранее 18 марта «Аэрофлот» сообщил о приостановке рейсов в Египет, Ливан и Венгрию.

16 марта «Аэрофлот» расширил список отмененных рейсов и приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса. Также авиакомпания Utair приостановила полеты в Узбекистан до 15 апреля, а 11 марта S7 отменила полеты из России в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.