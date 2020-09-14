«Аэрофлот» с 15 сентября изменит правила перевозки животных на своих рейсах, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Пассажир сможет перевозить только один контейнер с комнатным прирученным животным. В контейнере может находится только одно животное. Исключением будут котята или щенки в количестве не более трех и в возрасте от восьми недель до шести месяцев. Их можно перевозить в пассажирском салоне при условии, что масса животных вместе с контейнером не превышает восьми килограммов.

Если пассажир решил взять в путешествие своего питомца, он обязательно должен сообщить об этом при бронировании, покупке авиабилета или по телефонам контакт-центра не позднее чем за 36 часов до времени отправления рейса. Это необходимо, так как перевозить животных можно только с согласия авиакомпании, и существуют ограничения по количеству и видам перевозимых животных.

К перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа принимаются кошки, собаки, птицы, а также служебные собак кинологической службы федеральных органов исполнительной власти. Их придется оплачивать по специальному багажному тарифу.

Хорьки, фретки, сурикаты, фенеки, лори, декоративные ежи, мини-кролики, игрунки и другие, принимаются к перевозке в качестве особого вида нестандартного багажа, если они являются комнатными прирученными животными.

Ранее пассажирка рейса Москва — Симферополь получила из багажного отделения клетку со своей раненой собакой. Питомец якобы получил травмы при перелете. В «Аэрофлоте» провели проверку и установили, что нарушений при перевозке допущено не было.