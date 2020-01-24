Авиакомпания «Аэрофлот» разрешит пассажирам обменять или сдать билеты в Китай с вылетом до 7 февраля из-за вспышки пневмонии, которую вызывает новый тип коронавируса. Об этом сообщает в пятницу перевозчик.

«В связи с эпидемиологической обстановкой в Китае «Аэрофлот» принял решение предоставить пассажирам возможность изменить дату вылета или вернуть приобретенные билеты по всем направлениям «Аэрофлота» в/из Китая (Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг, Харбин), а также в рамках код-шеринга с китайскими партнерами «Аэрофлота» China Eastern и China Southern (Санья, Далянь, Ухань)», — говорится в сообщении.

"Аэрофлот" также отмечает, что возможность распространяется на билеты, которые куплены позже 24 января. Обменять можно билет с датой вылета до 29 февраля, вернуть — только билеты с вылетом до 7 февраля.

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