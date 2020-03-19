Службы мониторинга «Аэрофлота» за последние два дня зафиксировали массовое распространение в социальных сетях и некоторых СМИ ложной информации о существенном росте стоимости билетов для россиян, планирующих срочное возвращение из стран со сложной эпидемиологической обстановкой. Об этом в четверг, 19 марта, сообщается в пресс-релизе компании.

«Мы убедительно просим пользоваться нашим сайтом когда вы бронируете билеты, а не сайтами-агрегаторами. Потому что нам присылают скриншот о том, что якобы билет из Афин обратно в Москву стоит 500 тыс. рублей. Это неправда, билет стоит 10 тыс. рублей», — заявила пресс-секретарь авиаперевозчика Юлия Спивакова.

По ее словам, настоящую цену на билет можно увидеть, зайдя напрямую на сайт авиакомпании.

«Поэтому мы убедительно просим не поддаваться на провокации, не паниковать и всю информацию узнавать из первоисточника», — заключила пресс-секретарь.

Ранее российские туристы столкнулись со сложностями в возвращении домой из Черногории из-за того, что 16 марта страна закрыла границы и отменила международное авиасообщение на фоне распространения коронавируса. Теперь все вывозные рейсы необходимо согласовывать с властями. Разрешения на эвакуацию россиян запросили «Аэрофлот», «Победа» и S7.

К решению вопроса подключились МИД и Росавиация. В ночь на четверг из Черногории вылетел первый рейс «Аэрофлота» со 157 россиянами.

Вспышка вируса SARS-CoV-2 была впервые выявлена в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Случаи острого респираторного инфицирования были зафиксированы более чем в 130 странах.

По данным Worldometer на 19 марта, в мире заболело более 228 тыс. человек, вылечились более 86 тыс. пациентов, умерли 9 357 человек.