Российская авиакомпания «Аэрофлот» разработала новые маршруты после рекомендаций Росавиации не летать над Ираном, Ираком и Персидским заливом. Об этом в среду, 8 января, сообщается в пресс-релизе компании.

«Компания находится в постоянном контакте с авиационными властями Ирана и ОАЭ и готова принять неотложные меры по обеспечению безопасности полетов. «Аэрофлот» вместе с МИД России и другими ведомствами внимательно следит за развитием ситуации», — заявили в авиакомпании.

Ранее в этот же день об изменении своих маршрутов сообщили российские авиакомпании S7 и «Уральские авиалинии». Помимо этого, свои маршруты изменили или приостановили многие крупнейшие зарубежные авиакомпании.

Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с рекомендацией не летать над Ираном и Ираком, а также над Персидским и Оманским заливами после того, как утром 8 января Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение.

Самолет рухнул через две минуты после вылета из аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В результате погибли 9 членов экипажа и 167 пассажиров.