Российская авиакомпания «Аэрофлот» вносит изменения в полетную программу и приостановит рейсы в Египет, Ливан и Венгрию. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании в среду, 18 марта.

Полеты в Каир приостановят с 22 по 31 марта, в Будапешт — с 23 марта по 30 апреля. В Бейрут авиакомпания не будет совершать рейсы с 18 по 29 марта.

16 марта «Аэрофлот» расширил список отмененных рейсов и приостановил полеты в Казахстан из-за коронавируса. Также Utair приостановила полеты в Узбекистан до 15 апреля, а 11 марта S7 отменила полеты из России в Италию, Испанию, Францию и Германию.

Вспышка инфекции SARS-CoV-2 стала распространяться в китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. По данным международного статистического бюро Worldometers по состоянию на 18 марта, во всем мире заразились 197 802 человека, умерли 7955, а излечились 81 695 пациентов.