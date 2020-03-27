Авиакомпания «Аэрофлот» приостанавливает полеты в китайские города Пекин и Гуанчжоу до конца апреля. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Рейсы в Пекин прекратятся 28 марта, в Гуанчжоу — 29 марта. Рейсы в Шанхай (Китай) останутся, но будут сокращены.

26 марта правительство поручило Росавиации со следующего дня полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составят вывозные рейсы для россиян.

Также премьер-министр России Михаил Мишустин поставил задачу до 30 марта сформировать график вывоза россиян из-за рубежа самолетами Министерства обороны РФ, «Аэрофлота» и «России».

Пандемия коронавируса и связанные с ней последствия затронула гражданскую авиацию по всему миру. Одна из крупнейших в мире авиакомпаний — дубайская Emirates — на прошлой неделе заявила о полной приостановке рейсов с 25 марта, позже перевозчик уточнил информацию, сообщив, что пока полеты продолжатся по тем направлениям, где границы еще не закрыты и есть спрос: в Великобританию, Швейцарию, Гонконг, Таиланд, Малайзию, на Филиппины, а также в Японию, Сингапур, Австралию, ЮАР, США и Канаду. Британская Flybe, крупнейший региональный перевозчик, перешла под внешнее управление. Lufthansa Group отменила 95% рейсов, законсервировала 700 самолетов из 763. Австралийская Virgin Atlantic закрыла все международные рейсы и отменила половину внутренних.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса. Из-за нового вируса многие страны ограничили авиасообщение и закрыли свои границы.

По данным Worldometer на 27 марта, всего в мире зарегистрировано свыше 586 тыс. случаев заболевания, скончались почти 27 тыс. человек, вылечились более 132 тыс. пациентов. По последним данным, в России подтверждено 1036 случаев заболевания коронавирусом. Зафиксированы три летальных исхода.

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