Группа «Аэрофлот» отменила ряд рейсов в Европу из-за распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Авиакомпания «Аэрофлот» с 13 марта по 30 апреля не будет осуществлять перелеты в Аликанте, Валенсию, Малагу, Тенерифе и Пальма-де-Майорку (все — Испания); Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью (все — Италия); Марсель, Лион, Ниццу (все — Франция); Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт (все — Германия).

Авиакомпания «Россия» на тот же период приостанавливает рейсы во французскую Ниццу и немецкие города Дюссельдорф и Гамбург.

Перелеты из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен и Берлин будут осуществляться в обычном режиме.

Кроме того, авиакомпания продолжит летать в Тенерифе до 20 марта в связи с большим количеством российских граждан, находящихся на острове. Перелеты будут осуществляться в чартерном режиме для возвращения россиян в первоначальный пункт перевозки.

Пассажиры, чьи рейсы попали под ограничения, могут оформить возврат и получить полную стоимость билетов или перенести полет на любую дату до 31 декабря 2020 года включительно.

Ранее, как сообщал «Рамблер», об отмене ряда рейсов в Италию и Израиль сообщил авиаперевозчик «Победа».

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