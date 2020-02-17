Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что сократит число полетов в Китай. Об этом говорится в сообщении компании, которое было опубликовано в понедельник, 17 февраля.

Причиной изменений названо снижение спроса у пассажиров. Перестановки в расписании коснулись двух ежедневных рейсов Москва–Пекин и Москва–Шанхай.

Также сократится частота полетов рейсов Москва–Гуанчжоу и Москва–Гонконг.

14 февраля Россия приостановила чартерное авиасообщение с Китаем из-за распространения коронавируса COVID-19. Российские авиавласти на фоне эпидемии нового вируса с 1 февраля начали ограничивать авиасообщение с КНР. На данный момент прямое регулярное авиасообщение с Китаем осуществляется только из Москвы рейсами «Аэрофлота» и китайских авиакомпаний Air China, Hainan Airlines, China Eastern Airlines, China Southern Airlines.

3 февраля российская авиакомпания S7 объявила, что приостановит полеты в Китай и Гонконг с 4 февраля по 28 марта. На следующий день стало известно, что всего 46 иностранных авиакомпаний приостановили полеты в Китай.

Вспышка нового вида коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в Ухане в конце декабря. Глава ВОЗ Адхан Гебрейесус заявил, что текущая ситуация с эпидемией — «лишь верхушка айсберга». Он считает, что уровень заболеваемости за пределами КНР будет расти.

Власти РФ внесли коронавирус в перечень заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, и рекомендовали гражданам воздержаться от посещения Китая. Россиян будут эвакуировать из КНР, а зараженных иностранцев — депортировать из РФ.

По состоянию на 17 февраля число жертв COVID-2019 на территории Китая достигло 1770 человек, подтвержденных случаев заражения — 70 548.