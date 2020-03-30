В связи с введением ограничений на число прилетающих пассажиров в Шереметьево «Аэрофлот» отменил более 50 рейсов для вывоза россиян из-за рубежа. Об этом сообщается в заявлении авиакомпании 30 марта.

Отмечается, что несколько десятков рейсов отменяются с 31 марта по 2 апреля. При этом перевозчик в этот период будет выполнять по 2–3 чартера ежедневно.

«В связи с введенными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт Шереметьево (не более 500 человек в сутки) отменяются следующие рейсы: Шереметьево–Женева–Шереметьево, Шереметьево–Мадрид…», — говорится в сообщении.

Авиакомпания предложила пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения отправления, оформить возврат билетов или изменить сроки.

30 марта авиакомпания «Победа» сообщила, что вынуждена отменить вывозные рейсы из Антальи.

Ранее Росавиация сообщила, что с 31 марта возвращаться из-за рубежа в столицу россияне смогут только через Шереметьево и только в общем количестве не более 500 человек.