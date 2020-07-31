Группе россиян, задержанных в Белоруссии, предоставлены адвокаты, они находятся под подпиской о неразглашении, сообщила Mpravda.com в пятницу пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарья Шупенька.

«Россиянам, задержанным в Беларуси, предоставлены адвокаты. У каждого из задержанных по закону есть возможность реализовать свое право на защиту, и такая возможность им была предоставлена. Защитники дали подписку о неразглашении данных предварительного следствия», — рассказала пресс-секретарь БРКА.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан. В отношении россиян было возбуждено уголовное дело по статье «подготовка теракта», за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы. Позднее СК Белоруссии сообщил, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Москва заявила, что российские граждане не причастны к внутриполитическим процессам в республике. В МИД РФ отметили, что группа задержанных в Белоруссии россиян следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты, а логистику обеспечивала белорусская компания. В Москве заявили, что в распоряжении властей Белоруссии есть все необходимые документы для установления истины. При этом МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций. Во внешнеполитическом ведомстве РФ также потребовали незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным в Белоруссии гражданам РФ.