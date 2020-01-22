С 1 февраля в России перестанут действовать свыше 3,7 тыс. советских правовых актов, принятых с 1923 по 1991 год. Полный список ликвидируемых документов опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Процесс тотального анализа и ревизии старых законов назвали регуляторной гильотиной. «Известия» попросили юристов привести свои примеры устаревших законов, действующих в наши дни.

Запретный тартар и макароны по-флотски

В России с 2001 года действуют санитарные нормы и правила (СанПиН 2.3.6.1079-01) организаций общественного питания, таких как кафе и рестораны. Однако желание государства досконально регулировать каждую мелочь приводит к комичным ситуациям, считает управляющий партнер «Гриц и партнеры» Дмитрий Гриц.

Одно из требований (8.13) СанПиН к обработке пищи гласит, что готовность изделий из мяса и птицы определяется выделением бесцветного сока в месте прокола и серым цветом на разрезе продукта, а также температурой в толще продукта. Температура натуральных рубленых изделий должна быть от 85 градусов и выше, а у изделий из котлетной массы – от 90 градусов.

Если буквально исполнять эти правила, из-за такого требования у посетителя ресторана нет возможности выбрать степень прожарки мяса без нарушения закона со стороны ресторана, говорит Дмитрий Гриц.

«Вот сказал я: rare — и что? Там ни бесцветного сока, ни серого цвета мяса даже близко не будет. Нарушение? Странно же, если это выбор и просьба потребителя», — сказал адвокат. Кроме того, ограничения по температуре совсем не актуальны для блюд из сырого мяса, таких как тартар.

СанПиН также запрещают (требование 8.24) изготовление макарон по-флотски и приготовление кисломолочных напитков, пива, алкогольных и безалкогольных напитков. Учитывая, что макароны по-флотски — упрощенный вариант итальянской пасты болоньезе, по этой логике она также законодательно должна быть запрещена, рассуждает адвокат.

Согласно требованию 9.2, горячие блюда, такие как супы, соусы и напитки, при раздаче должны иметь температуру не ниже 75 градусов. Вторые блюда и гарниры должны иметь температуру не ниже 65 градусов, а холодные супы и напитки — не выше 14 градусов.

Получается, из-за этого правила посетитель не может заказать стакан воды комнатной температуры, заключил Дмитрий Гриц.

Закон о СМИ

Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» трудно назвать соответствующим современной эпохе, считает кандидат юридических наук, сооснователь Moscow Digital School Борис Едидин.

Любой корпоративный журнал, информационный вестник организации или школьная газета являются средством массовой информации. Правда, согласно закону, регистрация некоторых из них не требуется. Например, аудио- и видеопрограммы, распространяемые в записи тиражом не более десяти экземпляров, не нуждаются в регистрации.

«Если вы делаете фильмы из своих регулярных туристических поездок и рассылаете друзьям и родственникам, то не забудьте, что без регистрации в качестве СМИ можно распространять не более 10 копий», — подчеркнул эксперт.

В идеальной ситуации, если вы захотели приобрести недвижимость или акции в бизнесе, вы проверяете право собственности, а также убеждаетесь, что у собственников нет штампа о состоянии в браке.

Однако остается риск, что супруг вашего продавца объявится и потребует признать сделку недействительной, потому что он согласия на сделку не давал.

«Последствие признания сделки недействительной — это возврат всего, полученного по сделке. На практике это часто работает так: поскольку активы обладают меньшей ликвидностью, чем наличные деньги, то у вас ваш актив забирают, а деньги продавец мог уже потратить или просто спрятать», — сказал Брисов.

Чтобы преодолеть этот пробел в законодательстве, тормозящий развитие здоровой предпринимательской, инвестиционной среды, юрист предлагает отменить режим совместной собственности супругов и ввести открытый реестр регистрации браков, наподобие реестра недвижимости. А также ввести абсолютную защиту добросовестного приобретателя любого имущества против требования супруга продавца.

Налоговый пробел

Эксперт Moscow Digital School Ирина Муращенкова рассказала о норме из закона о налоговых органах Российской Федерации, которая «не способствует развитию бизнеса в любой его форме и не добавляет России инвестиционной привлекательности».

Право налоговых органов предъявлять иски о признании сделок недействительными исключили из Налогового кодекса Федеральным законом от 9 июля 1999 г. № 154-ФЗ.

Несмотря на это, статья 7 закона о налоговых органах Российской Федерации по-прежнему содержит норму (пункт 11) о праве налоговых органов предъявлять в суде и арбитражном суде иски о признании сделок недействительными и взыскании в доход государства всего полученного по таким сделкам.

Эта норма не раз за годы ее существования была предметом рассмотрения в высших судах страны, где позиция о правомерности ее применения колебалась от «да» до «нет». В текущих жизненных и бизнес-реалиях подобное положение закона выглядит полной архаикой, а предусмотренные им правомочия чрезмерными, заключила Муращенкова.