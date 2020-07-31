Защита двух старших сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца, заявила суду несколько ходатайств. В частности, как рассказал нам адвокат Ангелины Алексей Липцер, они считают, в обвинительном заключении есть множество нарушений и его необходимо вернуть в прокуратуру. Кроме того, дело младшей Марии не следует рассматривать отдельно — сейчас она психически здоровый человек и достигла совершеннолетия.

Заседание 31 июля в Мосгорсуде по делу двух старших сестер Хачатурян – Крестины и Ангелины — длилось несколько часов. Напомним, ранее, 28 июля, Бутырский суд начал рассматривать дело в отношении Марии – ей грозит принудительное лечение, так как согласно выводам экспертов, девушка не отдавала отчета в своих действия при убийстве отца Михаила Хачатуряна.

Одно из ходатайств адвокатов, заявленных в пятницу, касалось возможности рассмотрения дела судом присяжных. «Такая возможность предусмотрена законом, так как девушкам не может быть назначено наказание, связанное с пожизненным лишением свободы», — пояснил Липцер.

Второе ходатайство — о возврате дела прокурору в связи с рядом нарушений, допущенных при составлении обвинительного заключения. «Например, не точно указан мотив совершения преступления, — считает защитник. — В одной части следователь указывает, что мотивом убийства явилась острая личная неприязнь, в другой — противоправные преступные действия потерпевшего». При этом, по словам адвоката, не разъяснено, о каких именно действиях идет речь, следствие, по его словам, отделалось только общими фразами.

«В материалах дела есть постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении отца девушек в связи с его смертью, — говорит Липцер. — В нем подробно указано, в чем он обвиняется. Это истязание, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней, понуждение к действиям сексуального характера. Там несколько эпизодов по каждому пункту».

Также защита считает необоснованным выделение в отдельное производство дела в отношении младшей сестры Марии. «Эти дела нельзя рассматривать отдельно друг от друга, — считает адвокат. — Потому что они касаются одного и того же события. Согласно выводам экспертизы, Мария Хачатурян в настоящий момент является адекватным человеком, который может осознавать свои действия. Кроме того, она уже является совершеннолетней. Поэтому нет железных аргументов для того, чтобы выделять ее дело и рассматривать отдельно». По словам адвоката, получается, что Мария лишена возможности рассмотрения ее дела судом присяжных. «Это мы считаем пробелом в законодательстве, но в то же время нет и прямого запрета, мы просим поэтому дело вернуть прокурору», — заключил защитник.

Сторона потерпевших тоже заявила несколько ходатайств. Их позиция уже не раз озвучивалась и остается прежней. По мнению родственников убитого, в действиях девушек прослеживается корыстный мотив, что следствие не отразило в обвинительном заключении. Потерпевшие тоже просят вернуть дело прокурору.

Ответы на все заявленные ходатайства суд даст 3 августа.

Уйти из суда сестры Хачатурян постарались, так же, как и пришли, — минуя журналистов. Крестина в сопровождении своей защитницы вышла, было, в коридор. Но завидев репортеров, вернулись в холл, куда приставы запретили вход для СМИ, вызвали находящийся там лифт и уехали. Через какой выход они покинули суд, так и осталось загадкой. Адвокат на ходу успела отослать журналистов за ответами «к сотрудникам суда».