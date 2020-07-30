Адвокаты Михаила Ефремова, по нашим данным, попросили разрешить артисту ежедневные прогулки.

За закрытыми дверями в Пресненском суде, где проходит предварительное заседание по делу о смертельном ДТП, Ефремову продлевают домашний арест, который кончается 9 августа. Поэтому защитники решились ходатайствовать о послаблении условий. Но даже если судья согласится пойти навстречу защитникам, не совсем понятно, как Ефремов будет гулять, учитывая нездоровый интерес к нему.

Кроме того, на заседании, возможно, будет решен вопрос о признании потерпевшей гражданской жены погибшего – Ирины Стерховой. Только что она была вызвана в зал.