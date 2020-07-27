Группа адвокатов Джулиана Ассанжа, в том числе координатор его защиты, бывший судья Бальтасар Гарсон, дает в понедельник показания в Национальном суде Испании в связи с делом о предполагаемой прослушке в посольстве Эквадора в Лондоне основателя WikiLeaks, передает корреспондент Mpravda.com.

Показания в Национальном суде по этому делу должны дать бывший консул Эквадора в Лондоне Фидель Нарваес, адвокат и невеста Ассанжа, мать двух его детей Стелла Морис, а также адвокаты Гарет Пирс (Gareth Peirce) и Дженнифер Робинсон, сообщили Mpravda.com источники в окружении Гарсона.

Национальный суд Испании в настоящее время расследует дело по поводу возможной прослушки Ассанжа в эквадорском посольстве в Лондоне, где он находился с 2012 года до своего ареста в 2019 году. По версии судебного следствия, сотрудники компании Undercover Global (UC Global), которая занималась охраной эквадорского посольства с 2015 по 2018 годы, собирали информацию об Ассанже, его адвокатах, помощниках и посетителях и передавали эти сведения американской и эквадорской разведкам. Глава компании Давид Моралес является главным обвиняемым по этому делу, открытому в Испании. Ему предъявлены обвинения в преступлениях против неприкосновенности частной жизни, нарушении тайны адвоката и клиента, отмывании денег, даче взяток.

Он находится на свободе при ограничительных мерах до рассмотрения дела по существу. Как предполагает Гарсон, глава UC Global сотрудничал с Las Vegas Sands, империей казино, принадлежащей Шелдону Адельсону, одному из спонсоров президентской кампании Дональда Трампа.

Моралес на слушаниях в испанском суде в начале февраля заявил, что не передавал спецслужбам США никаких записей.

В связи с этим делом в апреле испанская газета Pais сообщала, что Давид Моралес распорядился даже выкрасть подгузник и соску ребенка Моррис, чтобы провести анализ ДНК.

Судья Национального суда Хосе де ла Мата ранее направил судебное поручение в США для получения показаний Зохара Лахава (Zohar Lahav, глава службы безопасности Las Vegas Sands), который, предположительно, получал информацию от UC GLOBAL, и Дана Рорабакера, бывшего конгрессмена, который приезжал в посольство, чтобы предложить Ассанжу поговорить с президентом Дональдом Трампом о помиловании, если основатель WikiLeaks сообщит, кто передал ему электронные письма DNC (Национального комитета Демократической партии США).

Ассанж, обвиненный в Швеции в 2010 году в сексуальных домогательствах и изнасиловании, скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в скандинавскую страну. 11 апреля 2019 года его задержали по запросу США. Суд в Лондоне признал его виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Слушания по вопросу об экстрадиции начались 2 мая прошлого года. Вскоре после этого власти США объявили о том, что предъявили Ассанжу новые обвинения по 17 эпизодам нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае выдачи в США Ассанжу грозит тюремное заключение сроком до 175 лет.

Основные слушания по вопросу о его экстрадиции в США возобновятся 7 сентября.