Адвокату бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова Александру Вершинину предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его адвоката Алексея Кирсанова в пятницу, 17 апреля.

Речь идет о ч. 4 ст. 159 УК РФ. Позднее в пятницу ему должны избрать меру пресечения.

О его задержании СМИ сообщили накануне. По некоторым данным, 16 апреля Вершинина вызвали на допрос по ранее возбужденному уголовному делу. Кирсанов утверждает, что следственные действия с его подзащитным велись всю ночь и до сих пор продолжаются.

При этом задержание Вершинина не связано с делом Абызова, уточнил накануне адвокат последнего Александр Аснис.

В разные годы Вершинин представлял интересы осужденного экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, а также майора полиции Дениса Евсюкова.

Михаила Абызова арестовали в марте 2019 года по подозрению в хищении 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети». Против него возбудили дело об организации преступного сообщества и участии в нем с использованием своего служебного положения (ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов создал преступное сообщество, с помощью которого украл деньги и вывел их за рубеж.

Абызов с 1993 года занимал руководящие посты в ряде компаний топливно-энергетического комплекса. Являлся министром по координации деятельности Открытого правительства России с мая 2012 года. В мае 2018 года он покинул пост в связи с упразднением должности.