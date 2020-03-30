Администрация столичных СИЗО ввела запрет на посещения арестантов адвокатами в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«В связи с коронавирусом московские изоляторы перешли на казарменный режим. Сотрудники будут посменно работать там без выходных в течение 14 суток. Адвокатам запрещено посещать арестантов», ― цитирует Мельникова ТАСС.

Он отметил, что свидания также запрещаются.

29 марта власти Москвы обязали граждан столицы вне зависимости от возраста не покидать свои дома в связи с распространением коронавируса. Причиной этого стало то, что многие люди не стали добровольно следовать мерам по предотвращению распространения коронавируса, несмотря на ряд решений со стороны президента, правительства России и правительства Москвы.

За последние сутки в России выявлено 302 новых случая заболевания в 35 регионах, общее число заразившихся по стране достигло 1836 человек, скончались 12 пациентов.

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