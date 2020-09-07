Всего за несколько дней перед судебным процессом о резонансном ДТП с участием актера Михаила Ефремова его адвокат Эльман Пашаев избавился от собственной судимости. Его приговаривали к году условно по статье 330 УК РФ «Самоуправство».

Судили адвоката, как пишет «Комсомольская правда», за побои и угрозы. Пашаев пытался вернуть деньги некой даме, заплатившей за освобождение из-под стражи, закрытие уголовного дела и помощь в побеге за границу. Человек, получивший деньги, свои обязательства не выполнил, и тогда женщина обратилась к Пашаеву с просьбой помочь вернуть деньги. Как следует из материалов уголовного дела, Пашаев со своими знакомыми бил по голове мужчину и угрожал расправой, если тот не вернет деньги.

«Во исполнение преступного умысла, неустановленное лицо демонстрировало неустановленный предмет, похожий на нож, высказывая совместно с Пашаевым угрозы убийством — зарезать, убить, вывезти в лес, и Пашаев в это время продолжал высказывать требования признать наличие долга», — говорится в материалах дела. Потерпевший обратился в полицию и Пашаев предстал перед судом.

На заседаниях адвокат частично признал свою вину и возместил материальный вред. При этом он предоставил хорошие характеристики с места жительства и работы, отметил, что у него есть несовершеннолетний ребенок, принес грамоты и награды, суд учел как смягчающие обстоятельства. Судимость была снята с Пашаева за четыре дня перед процессом по делу актера Михаила Ефремова.

Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы в начале июня. Его автомобиль столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице.