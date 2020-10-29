Алексей Коврижкин, защищавший экс-полицейского Игоря Ляховца по делу о подброшенных журналисту Ивану Голунову наркотиках, лишен адвокатского статуса.

«Да, лишили статуса», — сказал Коврижкин РИА Новости.

В адвокатской палате данную информацию РИА Новости подтвердили.

«Было вынесено решение о прекращении адвокатского статуса с запретом на допуск к квалификационному экзамену сроком два года», — рассказали в палате.

Кроме того, в четверг был лишен адвокатского статуса на такой же срок Александр Добровинский, который представлял интересы потерпевших в деле о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова.

Голунова задержали в Москве в июне прошлого года, как утверждала полиция, с мефедроном, но впоследствии уголовное преследование отменили «в связи с недоказанностью его участия» в преступлении. Сам журналист с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. По нему проходят пять бывших борцов с наркотиками из УВД по Западному округу Москвы: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. Им вменяют превышение полномочий, «фальсификацию результатов оперативно-розыскной деятельности» и незаконный оборот наркотиков в составе группы.

Все, кроме давшего показания на коллег Коновалова, находятся в СИЗО. Виновными себя признают двое: Коновалов — в том, что подбросил наркотики, Уметбаев — в «применении физической силы» к журналисту.

Согласно обвинению, заказчика у преступления не было — наркотики подбросили по карьерным мотивам, чтобы «повысить показатели».