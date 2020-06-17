Адвокат Михаила Ефремова рассказал, что актер хотел оказаться в СИЗО после вынесения ему меры пресечения в связи со смертельным ДТП в Москве.

Как передает Telegram-канал Mash, адвокат Эльман Пашаев отметил, что Ефремов понимает всю ситуацию. Он действительно говорил, что готов оказаться в тюрьме, а не под домашним арестом.

Ранее в здании ГСУ ГУ МВД Москвы завершился допрос Ефремова. Процедура длилась пять часов. После завершения следственных действий его увезли в квартиру в Плотниковом переулке, где он отбывает домашний арест.