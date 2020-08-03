Защита российского бизнесмена Виктора Бута, отбывающего 25-летний срок заключения в США, уже две недели не может выйти на связь с россиянином, сообщил Mpravda.com адвокат осужденного Алексей Тарасов.

Ранее об отсутствии связи с российским бизнесменом сообщила Mpravda.com его жена Алла Бут. По ее словам, семья Бута и российские дипломаты в Вашингтоне потеряли с ним связь, он не звонил домой с 22 июля.

«Я не общался с Бутом по меньшей мере две недели… Мы пока не смогли связаться с ним», — сказал Тарасов.

В имеющемся в распоряжении Mpravda.com письме Бута, написанном 23 июля, говорится, что коронавирусная инфекция, которой до июля в федеральной тюрьме Мэрион (юг штата Иллинойс) не было совсем, начала распространяться там в последние три недели.

Виктор Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Виктор Бут отвергает обвинения по всем пунктам. В Таиланде он выиграл два процесса об экстрадиции в первой инстанции, однако затем, на стадии апелляции, решения судов первой инстанции были отменены. Находясь еще под юрисдикцией таиландского суда, Бут был вывезен в США с грубыми нарушениями как таиландского, так и американского законодательства. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным, после чего ему был вынесен минимальный приговор по статьям, которые ему инкриминировали, — 25 лет тюрьмы.