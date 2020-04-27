Представленные в суде доказательства вины в шпионаже на территории России гражданина США Пола Уилана неубедительны. Об этом 27 апреля заявил «Интерфаксу» его адвокат Владимир Жеребенков.

Он отметил, что в понедельник сторона обвинения завершила представление доказательств и теперь наступила очередь защиты.

«Доказательства обвинения неубедительны. Учитывая, что Уилан попал в поле зрения спецслужб за несколько лет до его задержания, просматриваются признаки провокации», ― рассказал адвокат агентству.

20 апреля Мосгорсуд разрешил Уилану телефонные переговоры с родителями. Он сможет общаться с ними дважды в месяц.

13 апреля посол США в России Джон Салливан заявил, что дело Уилана представляет собой препятствие в отношениях Вашингтона и Москвы. Оно также «морально неверно и юридически подозрительно», заявил глава американской дипмиссии.

Уилана задержали 28 декабря 2018 года в Москве. В отношении него возбудили уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

Следствие было окончательно завершено в феврале 2020 года, а через две недели Генпрокуратура России окончательно утвердила обвинение против Уилана.

27 марта сообщалось, что Мосгорсуд перенес с 30 марта на 13 апреля судебный процесс в отношении Уилана. Позже заседание еще раз перенесли.