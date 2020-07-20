Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, ставшим виновником ДТП со смертельным исходом, начнется в начале августа. Об этом сообщил ТАСС адвокат потерпевших Александр Добровинский.

«Скорее всего, суд состоится уже в первой декаде августа», — сказал он.

Добровинский также сообщил ТАСС, что родственники Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Ефремова, готовят гражданские иски.

Потерпевшими по делу признаны четыре человека — вдова, брат и два сына Захарова.

«Сейчас мы готовим гражданские иски, которые будут представлены в суде», — сказал он.

В понедельник начальник пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила ТАСС, что обвинительное заключение по делу Ефремова утверждено, оно будет направлено в Пресненский суд Москвы.