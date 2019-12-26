Информация о том, что в реке Мойке были найдены останки аспирантки Анастасии Ещенко, в убийстве которой подозревают историка Олега Соколова, непроверена. Об этом в четверг, 26 декабря, заявил адвокат обвиняемого Александр Почуев.

Бывшего преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова задержали 9 ноября, после того как он упал в реку Мойку. В его рюкзаке были обнаружены отрубленные женские руки и пистолет. Во время обыска в квартире историка нашли останки 24-летней Анастасии Ещенко, с которой у него были отношения.

В декабре Соколов написал журналистам письмо-исповедь, в котором подробно рассказал об отношениях с девушкой и планировавшейся свадьбе.

24 декабря Басманный районный суд Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении Соколова до 9 апреля 2020 года. Следствие ведет центральный аппарат Следственного комитета России. Соколова перевели из петербургских «Крестов» в московский СИЗО «Бутырка». В настоящее время он проходит психиатрическую экспертизу.