Адвокат родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский прокомментировал результаты психолого-психиатрической экспертизы Михаила Ефремова.

Защитник заявил, что рад решению о признание актера вменяемым.

«Ну и здорово, что он вменяемый, это радует. У нас великий актер — вменяемый. Представляете, если бы великий актер был бы сумасшедшим?» — сказал он в комментарии радиостанции «Говорит Москва».

По мнению Добровинского, результаты экспертизы никак не повлияют на судебный процесс.

Смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло на Смоленской площади в Москве вечером 8 июня. Актер за рулем своего внедорожника пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном.

За рулем фургона был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. Он получил черепно-мозговую травму и на следующее утро скончался в больнице.

Экспертиза выяснила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.