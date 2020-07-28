Адвокаты родственников убитого дочерями Михаила Хачатуряна раскрыли подробности предварительного заседания в Бутырском суде Москвы, которое прошло 28 июля в закрытом режиме. Напомним, младшую из сестер будут судить здесь отдельно от старших – Крестини и Ангелины. Дело в отношении нее выделено в отдельное производство, так как, по версии защиты, девушка в момент совершения преступления не отдавала отчета своим действиям. Поэтому будет решаться вопрос о ее принудительном лечении.

Во время перерыва адвокат Юлия Нитченко, представляющая интересы потерпевших, рассказала, что за два дня до убийства сестры Хачатурян похитили с карточки отца деньги и обсуждали между собой исключительно то, какая их ждет проблема, когда это вскроется. Речь идет о 113 500 рублей. Все эти дни сестры, по словам Нитченко, искали возможность их вернуть, но так и не смогли найти даже половину этой суммы. Поэтому, сторона потерпевших на сегодняшнем судебном заседании просила вернуть дело обратно прокурору, поскольку считает, что убийство было совершено из корыстных побуждений.

— Ни об истязаниях, ни о сексуальных домогательствах в последние два дня речи в переписке сестер не велось, заявила адвокат Нитченко. Она утверждает, у сестер был план убийства и они даже приготовили пилы, чтобы расчленить его тело. Если бы это произошло и Михаил не выскочил на площадку, так бы никто и не узнал, что его убили дочери. А поскольку произошло так, как произошло, они «включили план Б». Ни о каком насилии, жестокости и уж тем более сексуальных домогательствах речь не может идти, считает адвокат.

Также сторона потерпевших не верит в невменяемость Марии — именно она позвонила в полицию и действовала по продуманному плану. Как пояснила Нитченко, все, что происходило в семье незадолго до убийства Михаила Хачатуряна, адвокаты потерпевших «отследили из переписки между сестрами, которая есть в материалах дела».