Осужденный за шпионаж американец Пол Уилан этапирован из СИЗО в колонию из-за задержки переговоров о его обмене, сообщил Mpravda.com во вторник его адвокат Владимир Жеребенков.

«Как мне говорят, переговоры идут, но очень неактивно с американской стороны. Наши сделали предложение, но не получили ответа. Я думаю, с учетом этой ситуации его решили этапировать в колонию», — сказал адвокат.

По его словам, хотя в «Лефортово» ему подтвердили факт этапирования, но не сообщили, куда именно перевели его подзащитного. Он предположил – в мордовскую колонию для иностранцев.

«В колонии условия гораздо лучше, чем в СИЗО — там есть прогулки, возможность передвигаться», — пояснил Жеребенков.

По заявлению брата Уилана Дэвида, осужденного перевели из СИЗО в мордовскую колонию №18, откуда, после карантина, переведут «на постоянное пребывание» в колонию №17 в том же регионе. Эту информацию, по его словам, сотрудники посольства Великобритании смогли разузнать во ФСИН.

По закону, администрация СИЗО обязана поставить в известность одного из родственников по выбору осужденного о том, куда он направляется для отбывания наказания. Но, по сложившейся практике, ФСИН информирует родственников уже после прибытия осужденного в колонию, во время этапа они могут быть не в курсе, куда он направляется.

Мосгорсуд 15 июня приговорил бывшего американского морпеха Пола Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Следствие фабулу дела официально не раскрывает: из пресс-релиза ФСБ следовало лишь, что Уилана задержали в Москве в конце 2018 года во время шпионской акции.

Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флешку, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад.