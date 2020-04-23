В адрес московского бизнесмена, который подал заявление о совращении его несовершеннолетней дочери помощником главы Россельхознадзора Дмитрием Натаровым, начали поступать угрозы. Об этом в четверг, 23 апреля, заявил адвокат бизнесмена Шота Горгадзе.

«В том числе и люди, <…> носящие погоны, приходили к отцу девочки, угрожали ему. Требовали, чтобы он не возбуждал уголовного дела, не требовал у следствия активной работы, чтобы всё сошло на нет. Он отказался, он сказал, что он готов пойти на любые жертвы: потерять свободу, потерять работу, но он будет добиваться справедливости, чтобы защитить честь своей дочери», ― рассказал он телеканалу РЕН ТВ.

При этом Горгадзе отметил, что уголовное дело по ч. 1 ст. 135 УК РФ («Развращение малолетнего, не достигшего возраста 16 лет»), за которое предусмотрено лишение свободы сроком до трех лет, все-таки возбудили.

Об обвинении Натарова в совращении несовершеннолетней стало известно ранее в этот день. По информации РЕН ТВ, преступные действия начались, когда девочке было 13 лет, и продолжались три года. Родители узнали о происходящем лишь в марте 2019 года, когда на телефон девочки пришло сообщение от Натарова, поскольку чиновник психологически обрабатывал несовершеннолетнюю, чтобы та молчала. Сейчас ребенку необходимо работать с психологом.

Также в четверг сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование дела о совращении девочки. При этом дело возбуждено не против помощника главы Россельхознадзора, а по факту преступления, против неустановленного лица.