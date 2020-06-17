Адвокат Александр Добровинский, представляющий семью погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, заявил в среду, 17 июня, что его клиенты отказались от компенсации от артиста.

«Согласно моему разговору сегодня утром ответ отрицательный. Мне сказали, что нет. Этот разговор состоялся около 11 часов», ― цитирует его РЕН ТВ.

При этом ранее в этот день адвокат Эльман Пашаев заявил РБК, что брат погибшего готов обсуждать вопрос о компенсации при условии, если на это согласится адвокат семьи Добровинский.

Вечером 8 июня Ефремов на внедорожнике выехал на встречную полосу на Смоленской площади в Москве и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 58-летний курьер Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и скончался в больнице. 11 июня Захарова проводили в последний путь.

Сам артист серьезных ранений не получил, а на похороны курьера прислал два траурных венка.

По словам очевидцев, в момент аварии актер был сильно пьян и даже заявлял о намерении вылечить Захарова, утверждая, что у него «денег до… (нецензурно)». Позднее медэкспертиза показала присутствие в организме Ефремова алкоголя и наркотиков.

После смерти Захарова уголовное дело переквалифицировали на более тяжкое — с ч. 2 ст. 264 УК РФ на ч. 4 той же статьи («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, и повлекшее смерть человека»), которая подразумевает до 12 лет лишения свободы. Сейчас Ефремов находится под домашним арестом.

12 июня актер опубликовал ролик с извинениями и предложением компенсации семье погибшего.