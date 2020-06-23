Процесс обсуждения обмена отбывающих сроки в тюрьмах США россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко идет, скоро в их жизни могут произойти положительные изменения, сообщил в среду Mpravda.com их адвокат Алексей Тарасов.

«Пока для прессы нет громких объявлений, но да, там есть определенные подвижки. Насколько я понимаю, это так (переговоры идут). В любом случае, я думаю, что хорошая перспектива насчет того, что в судьбе Константина Ярошенко и Виктора Бута будут изменения в ближайшее время», — сказал он.

По словам адвоката, он не может раскрывать детали, информацией о которых владеет, на данном этапе.

«Я не знаю, как в конечном итоге это будет выглядеть», — добавил Тарасов.

Бут был арестован в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и вывезен в США. В 2012 году суд присяжных в Нью-Йорке признал россиянина виновным в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.

Ярошенко в США в 2011 году был приговорен к 20 годам заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию.