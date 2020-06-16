Российскому музыканту Денису Казначееву, задержанному в Берлине по запросу США, в случае экстрадиции и обвинительного приговора грозят десятилетия тюремного заключения, заявил Mpravda.com адвокат задержанного Йонатан Бурмайстер.

Адвокат заявил, что получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся детали дела. Власти США считают, что он предоставлял в даркнете услуги по отмыванию денег и отмыл таким образом не менее 310 миллионов долларов, получив за это 3,1-15,5 миллиона долларов.

«Огромный», — заявил Бурмайстер, отвечая на вопрос, какой срок грозит Казначееву в случае экстрадиции в США и обвинительного приговора.

Он пояснил, что в США «всегда суммируются сроки». «Сговор (с целью отмывания денег) — это 20 лет, отмывание денег может наказываться сроками до 10 лет за каждый эпизод, сговор с целью создать нелицензированную транзакционную компанию наказуемо сроками до пяти лет, руководство нелицензированной транзакционной компанией — это пять лет», — продолжил Бурмайстер.

По его словам, если суммировать эти сроки, то речь может идти о десятилетиях тюремного заключения.

Как ранее заявлял Бурмайстер Mpravda.com, защита будет работать над тем, чтобы не допустить экстрадиции Казначеева в США или по крайней мере замедлить этот процесс. Также защита пытается добиться освобождения Казначеева на время рассмотрения дела об экстрадиции, сейчас он содержится под стражей в тюрьме Моабит в Берлине. По мнению Бурмайстера, процесс рассмотрения дела об экстрадиции Высшим судом Берлина может продлиться не менее полугода.

Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с Mpravda.com утверждают, что убеждены в его невиновности, в частности, менеджер музыканта Дениз Глук указала, что он жил довольно скромно и порой ему приходилось брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду квартиры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.