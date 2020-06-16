Власти США считают, что арестованный в Берлине по американскому запросу россиянин Денис Казначеев мог отмыть в даркнете не менее 310 миллионов долларов и получить за услуги 3,1-15,5 миллиона долларов, заявил Mpravda.com адвокат арестованного Йонатан Бурмайстер.

Адвокат рассказал, что накануне получил ордер на арест Казначеева, в котором содержатся некоторые детали дела.

«Речь идет об отмывании денег в последние десять лет, об аккаунтах, созданных в России и других местах на сайтах в даркнете, которые предлагали услуги по отмыванию денег под именем Казначеева. Он этого не делал, конечно, кто-то использовал фото его паспорта для открытия аккаунтов», — заявил Бурмайстер.

Он также допускает, что Казначеев мог быть обманут. «Десять лет назад он помог приятелю с аккаунтом, который тот в конце концов продал. Мой клиент ничего не знал. Он никогда в своей жизни не был в даркнете. Очевидно, что кто-то использовал его имя», — продолжил он.

Бурмайстер добавил, что «десять лет назад — это довольно давно». «Но он помнит, что 10 лет назад его бывший приятель попросил помочь с открытием аккаунта, но потом он ничего об этом аккаунте не слышал», — заявил он, но добавил, что не в курсе, где конкретно был создан этот аккаунт.

По его словам, в документе утверждается, что под именем Казначеева в даркнете была легализована сумма в 310 миллионов долларов, но цифры могут быть даже больше. «Они говорят, что это дело даже масштабнее, но одна часть — это 310 миллионов евро. Они утверждают, что этот человек брал 1-5% за услуги и получил от 3,1 до 15,5 миллионов долларов. Это конкретные цифры, которые есть ордере на арест, но они считают, что дело намного масштабнее», — добавил он.

Уроженец кемеровского Таштагола Казначеев был задержан полицией Берлина 29 мая. Он подозревается властями США в кибермошенничестве и отмывании денег. Его коллеги и знакомые, начавшие публичную кампанию в его поддержку, в беседах с Mpravda.com утверждают, что убеждены в его невиновности, в частности, менеджер музыканта Дениз Глук указала, что он жил довольно скромно и порой ему приходилось брать деньги в долг, чтобы оплатить аренду квартиры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает недопустимой возможную экстрадицию Казначеева в США и будет решительно этому препятствовать.