Адвокат защиты по делу о расчленении петербургского рэпера Энди Картрайта Ирина Скурту рассказала «МК» о новых подробностях инцидента.

По словам юриста, она верит Кохал.

«Наблюдая за ее состоянием, уверена, что после всего пережитого ей потребуется серьезная долгая реабилитация. Не исключаю, что придется полежать в психиатрической клинике, чтобы восстановиться», — отметила адвокат.

Она добавила, что жена дала четкие показания по поводу смерти рэпера, но остальное для нее — как в тумане.

«Она не может вспомнить, где она бродила потом, что делала», — заключила Скурту.

На вопрос о том, как Кохал удалось самостоятельно расчленить тело и где она этому научилась, юрист ответила, что ее подзащитная провела ассоциации со своей профессией швеи.

«Одежду проще порвать на куски там, где есть швы. Если бы она все обмозговала заранее, то, наверное, у нее это получилось бы. Но она все сделала за одну ночь, потом ужаснулась своему поступку», — продолжила адвокат.

Избавиться от останков так, как Кохал собиралась, помешали размеры тела, утверждает Скурту.

«Как она могла вынести из квартиры тело здорового двухметрового мужика? Марина хрупкая, маленькая. Она поняла, что не может к останкам даже прикасаться», — сказал она.

При этом изначально ее подзащитная намеревалась пойти по схеме историка Олега Соколова. Отличие в ситуациях заключается в разных мотивах, считает юрист. Так, Соколов утопил останки своей сожительницы в реке, чтобы скрыть убийство, а у Кохал, которая, как считает Скурту, не убивала мужа, был «странный мотив»: он был не корыстным и не основывался на ревности.

Следствие утверждает, что Кохал вечером 29 июля неустановленным способом, но умышленно убила Картрайта (Александра Юшко) в квартире дома на Невском проспекте, а затем расчленила его тело для сокрытия следов преступления.

Первичная причина смерти рэпера на данный момент не установлена, назначены необходимые экспертизы. Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга, Кохал, которой предъявлено обвинение, не признает вину.

Олег Соколов, по данным следствия, в ночь на 8 ноября прошлого года у себя дома в Петербурге застрелил свою сожительницу, аспирантку Анастасию Ещенко из обрезанного охотничьего карабина, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы и ножовки. Утром случайный прохожий вытащил из реки Мойки историка, не удержавшего равновесие и соскользнувшего в воду, в его рюкзаке обнаружили пакет с частями тела. Соколов признался в содеянном и мотивом преступления назвал ссору с возлюбленной.